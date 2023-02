(Di martedì 28 febbraio 2023) Serata drammatica per ilitaliano. Sono momenti di grande ansia per: il trentenne lombardo infatti, poche ore fa, mentre si stava allenando, ha subito un colpoe l’infortunio è stato piuttosto grave. Attorno alle 17 il milanese è stato portatoal pronto soccorso dell’ospedale Humanitas. I medici, come riportato dalle varie fonti, sono stati costretti ad intervenire chirurgicamente. Condizioni grave, l’operazioneè ancora in corso.venerdì 24 marzo avrebbe avuto il proprio esordio nei pesi mediomassimi all’Allianz Cloud di Milano. Foto: Lapresse

Camila cresce, vince, si ferma perfisici e poi vince ancora. Così in loop, per anni [...]. Se invece le si chiede della passione per il, magari, può chiacchierare per 10 minuti ...Nel, un colpo simile viene punito con la squalifica. In politica, almeno in Italia, la ... Ma nel PD ci si poteva aspettare un atteggiamento diverso, più cosciente deireali da ...... come per esempio nel, a causa dei continui e ripetuti colpi. Sono eventi ed episodi di ... Permaggiormente seri, come il setto nasale deviato, è meglio ricorrere alla chirurgia. Un ...

Pugilato: problemi in allenamento per Daniele Scardina, operato d'urgenza alla testa OA Sport

Serata drammatica per il pugilato italiano. Sono momenti di grande ansia per Daniele Scardina: il trentenne lombardo infatti, poche ore fa, mentre si stava allenando, ha subito un colpo alla testa e l ...Dramma Daniele Scardina. King Toretto è in gravi condizioni, operato urgentemente dopo un colpo subito in allenamento. Si è accasciato e si è sentito male. È ...