Pugilato | malore in allenamento | Scardina in gravi condizioni in ospedale

(Di martedì 28 febbraio 2023) Milano – Il pugile professionista, Daniele, ha avuto undurante una sessione di, è stato soccorso dal 118 e ricoverarlo d’urgenza in coma. E’ accaduto intorno alle 17 in un centro sportivo in via Fermi che fa capo a una catena di palestre. Secondo quanto riferito dai Carabinieri di Corsico (Milano), chiamati dai sanitari,ha accusato une ha interrotto l’, negli spogliatoi si è accasciato perdendo i sensi., uno dei pugili professionisti italiani più noti, di recente passato nella categoria dei mediomassimi.è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla Clinica Humanitas di Rozzano (Milano) e le suesonoma stazionarie. ...

Ildi Scardina è avvenuto intorno alle 17 nella FitSquare di Buccinasco (Milano), una serie di palestre specializzate in arti da combattimento come, Kickboxing e Thai boxe. Secondo ...... l'uomo si trovava in un centro sportivo di via Fermi quando ha accusato undurante l'...l'allenamento o se debba essere ricondotto a condizioni fisiologiche pregresse indipendenti dal. ...Ore d'apprensione per Daniele Scardina, che nel primo pomeriggio a Milano ha subito un colpo alla testa in allenamento. Il 30enne pugile milanese è stato poi trasportato al pronto soccorso dell'...

Daniele Scardina ricoverato d'urgenza dopo un malore in allenamento. Il pugile 30enne è stato operato alla testa all'Humanitas di Rozzano e versa in condizioni critiche.