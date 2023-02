PSG, problemi per Al Khelaifi: il presidente è accusato di rapimento e tortura (Di martedì 28 febbraio 2023) Incredibile quanto si apprende dalla Francia: Nasser Al-Khelaifi, presidente del PSG, è stato accusato di rapimento e tortura. Nella giornata di ieri, a Parigi, sono stati nominati i tre giudici che si pronunceranno sull’accusa mossa nei confronti di Al Khelaifi da Tayeb Benabderrahmane: la denuncia risale a qualche mese fa, mentre l’episodio sarebbe accaduto nel 2020. Benabderrahmane, da quanto si apprende, era in possesso di documenti che avrebbero potuto compromettere la posizione del numero uno del club parigino, il quale avrebbe risposto torturandolo in Qatar: la questione sembra sia legata all’assegnazione del Mondiale 2022, ma anche ai diritti tv per il Medio Oriente dei prossimi due tornei della Coppa del Mondo. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 febbraio 2023) Incredibile quanto si apprende dalla Francia: Nasser Al-del PSG, è statodi. Nella giornata di ieri, a Parigi, sono stati nominati i tre giudici che si pronunceranno sull’accusa mossa nei confronti di Alda Tayeb Benabderrahmane: la denuncia risale a qualche mese fa, mentre l’episodio sarebbe accaduto nel 2020. Benabderrahmane, da quanto si apprende, era in possesso di documenti che avrebbero potuto compromettere la posizione del numero uno del club parigino, il quale avrebbe rispostondolo in Qatar: la questione sembra sia legata all’assegnazione del Mondiale 2022, ma anche ai diritti tv per il Medio Oriente dei prossimi due tornei della Coppa del Mondo. SportFace.

