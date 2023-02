PSG, Mbappé confessa: “Se vengo in Italia è solo per il Milan” | Video (Di martedì 28 febbraio 2023) Kylian Mbappé, attaccante del PSG, è innamorato del Milan sin da piccolo. Ecco perché verrebbe in Serie A soltanto per i colori rossoneri Leggi su pianetamilan (Di martedì 28 febbraio 2023) Kylian, attaccante del PSG, è innamorato delsin da piccolo. Ecco perché verrebbe in Serie A soltanto per i colori rossoneri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tuttosport : È l'argentino del #PSG Lionel #Messi il vincitore del premio Fifa 'The Best player' 2022. Il capitano della squadra… - napolista : #Mbappé: «Io in Serie A? Se vengo è solo per il Milan» (VIDEO) L’attaccante del Psg risponde alla domanda di un ti… - DiegoLocatell14 : Bene Kylian, al PSG ti danno una 70ina di milioni Se vieni da noi te ne offriamo 6,5 più bonus legati al superament… - rtl1025 : ?? 'Se vengo in Italia è solo per il #Milan'. Sta facendo il giro della rete il video registrato durante la serata… - cinessiani1 : Mbappe al Psg fa il ds, mi sa che ci sta salutando Massara -

Accuse di abusi e polemiche: Francia, Le Graet si dimette ... messo nel mirino in primis da Mbappé che ne contestava già da tempo la politica gestionale, in particolare dei contratti di sponsoring legati ai nazionali. Ma non solo. La stella del Psg se l'era ... Thiago Motta tra Inter e PSG: 'Il Ds gli ha preferito un suo uomo' Campos non ha voluto puntare sull'ex centrocampista della Nazionale e gli ha preferito Galtier, altrimenti avremmo visto Thiago Motta allenare Messi, Neymar e Mbappé. Il futuro, però, è tutto dalla ... Ai Fifa Awards è festa Argentina, Messi miglior giocatore 2022 Il Real si consola col "FIFPro Men's World 11" dove piazza Courtois, Modric, Casemiro e Benzema facendo meglio di City (Cancelo, De Bruyne e Haaland) e Psg (Hakimi, Messi e Mbappè). In una serata ... ... messo nel mirino in primis dache ne contestava già da tempo la politica gestionale, in particolare dei contratti di sponsoring legati ai nazionali. Ma non solo. La stella delse l'era ...Campos non ha voluto puntare sull'ex centrocampista della Nazionale e gli ha preferito Galtier, altrimenti avremmo visto Thiago Motta allenare Messi, Neymar e. Il futuro, però, è tutto dalla ...Il Real si consola col "FIFPro Men's World 11" dove piazza Courtois, Modric, Casemiro e Benzema facendo meglio di City (Cancelo, De Bruyne e Haaland) e(Hakimi, Messi e Mbappè). In una serata ... Psg, Leonardo: «Neymar e Mbappé Chi vuole resta, non li imploriamo» Corriere della Sera