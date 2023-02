PSG | indagato Al-Khelaifi | accusa gravissima verso il presidente dei parigini

Leggi su contropiedeazzurro

(Di martedì 28 febbraio 2023) Oltre le difficoltà europee per il Paris Saint-Germain, che si trova in svantaggio nella doppia sfida contro il Bayern Monaco in Champions League e con la figura del mister Galtier che sembra essere sempre più in bilico per l’anno prossimo, non sembrano finire i problemi per la dirigenza della squadracon delle questioni che questa volta non toccherebbe neanche il campo. Infatti secondo quanto riportato da L’Equipe, il lobbista franco-algerino Tayeb Benabderrahmane, avrebbe denunciato ildel PSG Al-per delle torturre ricevute da parte dell’arabo, per via del possesso di alcuni documenti compromettenti. L'articolo proviene da Contropiedeazzurro.com.