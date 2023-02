Psg, il presidente Nasser Al Khelaifi indagato per sequestro e tortura (Di martedì 28 febbraio 2023) indagato Nasser Al Khelaifi da tre tribunali investigativi di Parigi per rapimento e tortura. Le accuse arrivano da parte dell’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane che ha denunciato il tutto nel 2020. In attesa del corso delle indagini, se i documenti e le informazioni dovessero essere confermate la reputazione del presidente del fondo sovrano Qatar Investment Authority, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)Alda tre tribunali investigativi di Parigi per rapimento e. Le accuse arrivano da parte dell’imprenditore franco-algerino Tayeb Benabderrahmane che ha denunciato il tutto nel 2020. In attesa del corso delle indagini, se i documenti e le informazioni dovessero essere confermate la reputazione deldel fondo sovrano Qatar Investment Authority, ... TAG24.

