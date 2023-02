Provincia di Belluno: Concorso per 1 Istruttore Tecnico (Di martedì 28 febbraio 2023) La Provincia di Belluno ha indetto un Concorso Pubblico per la ricerca di 1 Istruttore Tecnico, in categoria C, da assegnare ai servizi tecnici. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In Veneto, nella Provincia di Belluno, serve un Istruttore Tecnico, competente e capace, che si occupi della gestione urbanistica e territoriale della zona. La Figura Professionale sarà impiegata presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente con il compito di seguire le pratiche urbanistiche di nuove cantierizzazioni mirate a risoluzioni edilizie sempre più green ad impatto ambientale zero. Il Bando richiede laurea magistrale ad indirizzo Tecnico, cittadinanza italiana, conoscenza ... Leggi su posizioniaperte (Di martedì 28 febbraio 2023) Ladiha indetto unPubblico per la ricerca di 1, in categoria C, da assegnare ai servizi tecnici. L’assunzione sarà formalizzata con contratto a tempo pieno ed indeterminato. In Veneto, nelladi, serve un, competente e capace, che si occupi della gestione urbanistica e territoriale della zona. La Figura Professionale sarà impiegata presso l’Ufficiodell’Ente con il compito di seguire le pratiche urbanistiche di nuove cantierizzazioni mirate a risoluzioni edilizie sempre più green ad impatto ambientale zero. Il Bando richiede laurea magistrale ad indirizzo, cittadinanza italiana, conoscenza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antennatre : BELLUNO | COVID, IL BILANCIO DELL’EPIDEMIA IN PROVINCIA. CARRARO: «COMPIUTI SFORZI ENORMI» - Prudenzi4 : Via gli Etruschi dalla provincia! - bellunesimondo : Tre anni di Covid-19 in provincia di Belluno. Il report dell’Ulss 1 Dolomiti - PCagnan : Le #PrimariePD in Provincia di Belluno, 2.168 voti validi: Bonaccini 728 (33,58%) Schlein 1.440 (66,42%) - valedeb_r_a : @Sciuscia23 Sì! Mi trovo a Feltre, provincia di Belluno ?? -