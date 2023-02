Protezione Civile | allerta meteo gialla su tutta la Campania 

(Di martedì 28 febbraio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLadella Regione Campania ha emanato un avviso didi colore giallo valido dalle 18 di oggi, martedì 28 febbraio, alle 14 di domani, mercoledì 1 marzosula Campania. Le precipitazioni saranno sparse e potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche intenso. Si evidenzia un possibile rischio idrogeologico anche con allagamenti, ruscellamenti, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, caduta massi o fenomeni franosi in territori fragili. Ladella Regione Campania raccomanda alle autorità competenti di prestare attenzione rispetto alle criticità previste, ponendo in essere tutte le misure atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni attesi. L'articolo proviene da ...

Allerta Meteo: avviso della Protezione Civile in 5 regioni, previste Piogge e Temporali; le aree colpite iLMeteo.it

