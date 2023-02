Proteste in Moldavia, filorussi provano a entrare nella sede del governo (Di martedì 28 febbraio 2023) Rimane alta la tensione in Moldavia, dove un gruppo di manifestanti oggi ha cercato di fare irruzione nella sede del governo. Le Proteste sono state organizzate del partito filorusso Sor, a poche settimane dalla crisi che ha portato alla nomina del nuovo primo ministro, il filooccidentale Dorin Recean. Oggi centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della Moldavia, chiedendo le dimissioni del governo della presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. Una parte del corteo, secondo quanto riporta la stampa moldava, tra cui Newsmaker, è stata respinta dalla polizia mentre cercava di entrare nella sede del governo e ha scelto di deviare verso il municipio della ... Leggi su tpi (Di martedì 28 febbraio 2023) Rimane alta la tensione in, dove un gruppo di manifestanti oggi ha cercato di fare irruzionedel. Lesono state organizzate del partito filorusso Sor, a poche settimane dalla crisi che ha portato alla nomina del nuovo primo ministro, il filooccidentale Dorin Recean. Oggi centinaia di manifestanti sono scesi in piazza a Chisinau, capitale della, chiedendo le dimissioni deldella presidente Maia Sandu e le elezioni anticipate. Una parte del corteo, secondo quanto riporta la stampa moldava, tra cui Newsmaker, è stata respinta dalla polizia mentre cercava didele ha scelto di deviare verso il municipio della ...

