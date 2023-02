Proteggere la scuola dalle minacce informatiche, come fare. INTERVISTA a Fabrizio Bottacchiari. Scarica format di manuale di gestione documentale (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutti noi siamo consapevoli del fatto che una rapina e un furto sono illegali e, talvolta, pericolosi. Le persone trovano ancora molto prudente, nonostante la videosorveglianza e gli allarmi nelle abitazioni, chiudere a chiave porte e finestre nelle loro case prima di recarsi a lavoro, di andare a letto la sera o di partire anche per un breve viaggio. Nella stessa maniera anche noi operatori della scuola dovremmo ritenere utile e necessario rendere più sicuri e bloccare i nostri sistemi informativi dell’Istituto. come le persone che chiudono a chiave le porte, le scuole si devono, seriamente, preoccupare di Proteggere le loro preziose risorse, comprese le informazioni riservate contenute nei registri degli studenti e del personale. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 28 febbraio 2023) Tutti noi siamo consapevoli del fatto che una rapina e un furto sono illegali e, talvolta, pericolosi. Le persone trovano ancora molto prudente, nonostante la videosorveglianza e gli allarmi nelle abitazioni, chiudere a chiave porte e finestre nelle loro case prima di recarsi a lavoro, di andare a letto la sera o di partire anche per un breve viaggio. Nella stessa maniera anche noi operatori delladovremmo ritenere utile e necessario rendere più sicuri e bloccare i nostri sistemi inivi dell’Istituto.le persone che chiudono a chiave le porte, le scuole si devono, seriamente, preoccupare dile loro preziose risorse, comprese le informazioni riservate contenute nei registri degli studenti e del personale. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Marco_dreams : Fra l’altro il Covid ha dimostrato una ennesima carenza della scuola italiana: è sparito del tutto l’insegnamento d… - Homers_howl : RT @LucioMM1: Le battaglie della destra USA sono di civiltà. Diritto all'istruzione inteso come i soldi delle tasse ti vengono dati e scegl… - LucioMM1 : Le battaglie della destra USA sono di civiltà. Diritto all'istruzione inteso come i soldi delle tasse ti vengono da… - Azzurraurra : @affittozorro @FTuidder @radiosilvana @Bot_Partigiano @FioriFlavio @SerenoSteno @ANPIRomaPosti @ValerioMinnella… - MacinaDaAsino : @gReThaZumberG C'è un grosso problema in tutto ciò: la famiglia ha bisogno di una società sana nella quale prospera… -