Progressi di Serbia-Kosovo su piano Ue | ma servono nuovi incontri

Leggi su ilfogliettone

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il presidente serbo Aleksandar Vucic e il primo ministro kosovaro, Albin Kurti, hanno espresso oggi il proprio sostegno in linea di principio alla proposta dell'Unione europea, lanciata inizialmente da Parigi e Berlino, sulla normalizzazione delle relazioni tra. Macolloqui sull'implementazione delsaranno necessari nel prossimo futuro, malgrado i "" odierni epotrebbe avere luogo già a marzo a Bruxelles e in Macedonia del Nord, il 18 del mese entrante, in occasione di una visita nella regione del capo della diplomazia europea.Se infatti Borrell ha spiegato che, secondo quanto concordato, non sono necessarie ulteriori discussioni sulla proposta dell'Ue, tutti i partecipanti ai negoziati odierni hanno riconosciuto che ...