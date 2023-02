Prof di 47 anni si lancia dalla finestra della scuola, era depresso (Di martedì 28 febbraio 2023) Un insegnante di 47 anni si è lanciato dalla finestra dell’istituto scolastico in cui lavorava a Licata, nell’Agrigentino. Secondo quanto si è appreso, soffriva di crisi depressive. Soccorso è stato portato prima nell’ospedale locale, ma poi, per la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Cannizzaro di Catania, ma è deceduto prima dell’arrivo nel nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Licata L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 28 febbraio 2023) Un insegnante di 47si ètodell’istituto scolastico in cui lavorava a Licata, nell’Agrigentino. Secondo quanto si è appreso, soffriva di crisi depressive. Soccorso è stato portato prima nell’ospedale locale, ma poi, per la gravità delle ferite riportate, è stato trasferito in elicottero all’ospedale Czzaro di Catania, ma è deceduto prima dell’arrivo nel nosocomio. Sul posto sono intervenuti i carabiniericompagnia di Licata L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... il_prof_13 : @__ricky1410 Per me finché la squadra resta con Inzaghi, il mio nome è Inzaghi. Pur con tutti i limiti che ha dimos… - bicimarco : RT @sconnesso_: Prof.#Frajese su reazione.avverse vax: -Bambini morti all'improvviso d'infarto a 8 anni? non l'ho mai visto in vita mia. h… - Valmor66 : @sgrettolatore Negli anni 80 ero uno studente ventenne avevo un prof liberale ( rarità) ci parlò delle foibe per p… - ThomasMMarra : @BeghinaLa Prof., capiamoci meglio: non ho alcun partito, voto da quando ho compiuto 18 anni e, a casa, ho sempre r… - Luca31911250 : RT @RadioRadioWeb: 'Io faccio il medico da 25 anni e non ho mai visto cose del genere. Invece ora si leggono nella cronaca di vari fenomeni… -