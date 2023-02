Prodi: “Nei confronti di Schlein un atto di fede, ora tocca a lei. Dovrà aprirsi ai riformismi, le alleanze vengono dopo” (Di martedì 28 febbraio 2023) Ad Elly Schlein “con un linguaggio un po’ cattolico direi che nei suoi confronti c’è stato un grande atto di fede, ora sta a lei scrivere e predicare il credo”. A dirlo, intervistato da Repubblica, è stato Romano Prodi. “E Dovrà essere un credo riformista, altrimenti l’atto di fede svanirà com’è successo a molti dei recenti fenomeni italiani, che i politologi americani chiamano fireworks, fuochi d’artificio. Fiammate improvvise che si ridimensionano subito, alludendo a Renzi, ai 5 Stelle e a Salvini. A lei spetta dimostrare capacità di dare seguito all’investitura, cercando di coniugare coesione e innovazione”. Secondo il padre fondatore del Partito democratico, ora Schlein Dovrà cercare di mantenere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) Ad Elly“con un linguaggio un po’ clico direi che nei suoic’è stato un grandedi, ora sta a lei scrivere e predicare il credo”. A dirlo, intervistato da Repubblica, è stato Romano. “Eessere un credo riformista, altrimenti l’disvanirà com’è successo a molti dei recenti fenomeni italiani, che i politologi americani chiamano fireworks, fuochi d’artificio. Fiammate improvvise che si ridimensionano subito, alludendo a Renzi, ai 5 Stelle e a Salvini. A lei spetta dimostrare capacità di dare seguito all’investitura, cercando di coniugare coesione e innovazione”. Secondo il padre fondatore del Partito democratico, oracercare di mantenere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SilviaSlupy75 : @ciambellano1235 @iurimariaprado L’attuale governo ha salvato in 5 mesi circa 26.000 migranti… poi capita una trage… - LoryPielle22 : @LaSignoraLupo QUANTO MAI!!!! Perché non hanno fatto un referendum come si fa nei paesi civili?...Grazie Prodi & Company. - Chiaratw28 : @Deputatipd Nessuno vuole naufragi. Voi siete fuori dal mondo. Occorre aiutare quelle persone nei loro paesi, evita… - biancogionero : @la_kuzzo Non parliamo dei padrini poi, tra cui ricordiamo: - Prodi; - Bersani; - Bettini; - Franceschini; - Zinga… - CapraRibelle : @NeRestera1Solo Su questo tweet di Prodi sono intervenuto per commentarlo, mica era una critica nei tuoi confronti,… -