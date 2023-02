Procura Corte conti cita vertici Regione Umbria per lascito

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... essecia : Umbria: Tesei, Coletto e Bacchetta citati in giudizio dalla Corte dei conti. Secondo la procura danno erariale da 3… - Italpress : Procura Corte dei Conti della Campania, 93 citazioni e 10 sequestri nel 2022 - campagna53 : @nzingaretti @ellyesse Io penserei al tuo danno erariale 'certificato' dalla procura generale della corte dei cont… - decreation : RT @CoyaudSylvie: ?? Prove raccolte da Human Rights Center-Yale, Amnesty, Human Rights Watch, Corte intern. dell'Aja, Procura generale ucrai… - Civetta46262114 : RT @CeresaRaffaele: Finisce in Procura e davanti alla corte dei conti la finanziaria della regione Abruzzo del meloniano Marco Marsilio..1… -

Laregionale delladei conti ha citato in giudizio la presidente della Regione Donatella Tesei, l'assessore Luca Coletto e l'ex sindaco di Città di Castello Luciano Bacchetta contestando ...... delladei conti e della Giustizia tributaria. Come di consueto giovedì terrà le ...lo schema di decreto legislativo sull'attuazione di una cooperazione rafforzata per l'istituzione della...... legali dell'europarlamentare Andrea Cozzolino, oggi atteso davanti alladi Appello di Napoli per l'udienza sulla richiesta di estradizione che lo riguarda, avanzata dallafederale ...

Procura Corte dei Conti della Campania, 93 citazioni e 10 sequestri ... Italpress

Un buco di quasi 35 milioni di euro di tributi non versati. È quanto hanno scoperto i militari della Guardia di Finanza, insieme alla Procura della Corte dei Conti. Si tratta di decine di milioni di ...Lo scorso 4 marzo 2022 hanno tratto in arresto un latitante, originario di Pomigliano d’Arco, pregiudicato per gravi reati associativi, colpito da ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso ...