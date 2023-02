Processo Salvini-Rackete | il Senato vota a favore dell’immunità

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertosaviano : Il codardo #Salvini su Carola #Rackete: “Zecca tedesca, sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenz… - SusannaCeccardi : Matteo Salvini, da Ministro, aveva fermato gli sbarchi e ridotto le morti in mare. Oggi è a processo proprio per q… - Merlino_95 : RT @robertosaviano: Il codardo #Salvini su Carola #Rackete: “Zecca tedesca, sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale… - bananapop90 : RT @robertosaviano: Il codardo #Salvini su Carola #Rackete: “Zecca tedesca, sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale… - ReSi_stere : RT @robertosaviano: Il codardo #Salvini su Carola #Rackete: “Zecca tedesca, sbruffoncella, fuorilegge, complice dei trafficanti, potenziale… -

Ilmilanese anon s'ha dunque da fare . Con buona pace del 'comandante' Carola Rackete. Colpita e affondata. Salvatore Di Bartolo, 28 febbraio 2023Quando era ministro dell'Interno, il leader della Lega aveva apostrofato la comandante della Sea Watch 3 con epiteti che gli erano costati una querela. Ma ilprobabilmente non si ...Autorizzazione negata. Matteonon andrà aper le opinioni espresse su Carola Rackete, comandante della Sea Watch 3, la nave della ong tedesca impegnata nel soccorso dei migranti. Con 10 voti favorevoli (quelli di ...

Salvini, negata l'autorizzazione a procedere per le opinioni su Carola Rackete Today.it

Saviano attacca Salvini dopo la decisione della giunta per le immunità del Senato di dire no al procedimento per diffamazione contro Rackete ...Ascolta il podcast del Fatto di domani TRAGEDIA IN MARE, LA GUARDIA COSTIERA “NOI AVVISATI DOPO”. SALVINI MINACCIA I GIORNALISTI. Un altro corpo è stato recuperato al largo di Steccato di Cutro, nel C ...