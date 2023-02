Probabili formazioni Spezia-Verona | venticinquesima giornata Serie A 2022 2023

Leggi su sportface

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Scontro salvezza delicatissimo al Picco tra le due squadre che al momento occupano la diciottesima e diciassettesima posizione. Chi riuscirà a vincere? Appuntamento alle ore 12.30 di domenica 5 marzo, diretta tv su Dazn e Sky, di seguito ecco le possibili scelte dei due tecnici, Zaffaroni e Semplici. QUI– Nzola confermato dal primo minuto, Verde preferito a Shomurodov come partner d’attacco. QUI– Ngonge inamovibile in avanti, Gaich favorito per giocargli a fianco nel 3-5-2 di Zaffaroni con Duda anch’egli titolare. Ledi ...