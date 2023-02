Probabili formazioni Napoli-Lazio | venticinquesima giornata Serie A 2022 2023

(Di martedì 28 febbraio 2023) Ledi, match delladi. Fischio d’inizio alle 20:45 di venerdì 3 marzo nella cornice del ‘Maradona’. La squadra di Spalletti sogna un’altra vittoria in un big match per consolidare ulteriormente la vetta della classifica. Di fronte però c’è unache ha bisogno di punti per tenere il passo Champions delle altre rivali europee. La partita potrà essere seguita in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle, le parole dei protagonisti e l’eventuale moviola della partita. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme.– Senza Mario Rui, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... forumJuventus : (GdS) #JuveTorino stasera alle 20:45, le probabili formazioni. Sarà 3-5-2, in mezzo al campo sorpresa Barranechea c… - NapoliCM : ???? Probabili formazioni Napoli Lazio: un cambio per Spalletti, Sarri recupera un top ??? - infoitsport : Le probabili formazioni di Juventus-Torino: conferme su Barrenechea al posto di Paredes - larocri76 : RT @notiziasportiva: Oggi è un martedì particolarmente interessante, perché la Cremonese, dopo aver eliminato la Roma dalla Coppa Italia, l… - infoitsport : Juve-Torino, probabili formazioni: Pogba e Chiesa convocati -

LeSport [ 28/02/2023 ] L'omicidio e il traffico di droga Lecce - Manduria: il fil rouge e la svolta nelle indagini Cronaca [ 28/02/2023 ] Lecce 2024. Marti: mandato pieno per ...LeSport [ 28/02/2023 ] L'omicidio e il traffico di droga Lecce - Manduria: il fil rouge e la svolta nelle indagini Cronaca [ 28/02/2023 ] Lecce 2024. Marti: mandato pieno per ...LeSport [ 28/02/2023 ] L'omicidio e il traffico di droga Lecce - Manduria: il fil rouge e la svolta nelle indagini Cronaca [ 28/02/2023 ] Lecce 2024. Marti: mandato pieno per ...

Le scelte di Mou e Ballardini per Cremonese-Roma Contro la Cremonese la Roma ha l’opportunità di portarsi al secondo posto con Milan e Inter, controsorpassando la Lazio che ieri ha vinto in casa contr ...Obiettivo secondo posto per la Roma di Mourinho, che alle 18.30 affronterà la Cremonese allo Zini nel primo posticipo del martedì della 24esima giornata di Serie A.