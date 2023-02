Primo giorno da segretaria per Schlein: terrò insieme tutti (Di martedì 28 febbraio 2023) Tenere il partito unito e sanare quella contraddizione che la vede segretaria Pd nonostante chi ha la tessera dem avesse votato per un altro. Elly Schlein inizia la sua avventura da segretaria facendo capire che ha ben chiara la portata della sfida che la attende. La vittoria è arrivata a sorpresa, "non ci hanno visti arrivare", ha detto, ma forse nemmeno lei stessa si aspettava un risultato come quello uscito dai gazebo. Di sicuro, appunto, la neo-segretaria è consapevole di dover subito fare i conti con la minaccia che ha condizionato il Pd fin dalla sua nascita, il rischio di una spaccatura e magari di una nuova scissione.Non a caso l'impegno a garantire l'unità la Schlein lo ha assicurato già a caldo, subito dopo la vittoria, e lo ha ribadito oggi, nella breve dichiarazione durante il passaggio di ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 28 febbraio 2023) Tenere il partito unito e sanare quella contraddizione che la vedePd nonostante chi ha la tessera dem avesse votato per un altro. Ellyinizia la sua avventura dafacendo capire che ha ben chiara la portata della sfida che la attende. La vittoria è arrivata a sorpresa, "non ci hanno visti arrivare", ha detto, ma forse nemmeno lei stessa si aspettava un risultato come quello uscito dai gazebo. Di sicuro, appunto, la neo-è consapevole di dover subito fare i conti con la minaccia che ha condizionato il Pd fin dalla sua nascita, il rischio di una spaccatura e magari di una nuova scissione.Non a caso l'impegno a garantire l'unità lalo ha assicurato già a caldo, subito dopo la vittoria, e lo ha ribadito oggi, nella breve dichiarazione durante il passaggio di ...

