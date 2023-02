Primo Appuntamento 7: episodio 8 coppie e streaming (gallery) (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ottavo episodio di Primo Appuntamento 2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini. Primo Appuntamento 2023: coppie episodio 8 – 28 febbraio 2023 Ad incontrarsi in questo episodio sono stati: Davide e Luca, il Primo 32enne di Milano, ma ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 28 febbraio 2023) L’ottavodi2023, settima edizione del reality di Real Time sugli appuntamenti al buio, ha mostrato nuovi incontri tra persone sconosciute e molto diverse tra loro, sebbene compatibili, almeno secondo gli esperti. Protagonisti di tutte le età e con storie lontane tra loro – pensionati, studenti, liberi professionisti, viaggiatori, influencer, sportivi, artisti – si mettono ancora una volta in gioco nella ricerca del vero amore. A fare da Cupido, l’immancabile padrone di casa Flavio Montrucchio, affiancato per l’accoglienza dei clienti da Barbara Antonini.2023:8 – 28 febbraio 2023 Ad incontrarsi in questosono stati: Davide e Luca, il32enne di Milano, ma ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... acmilan : Nel primo appuntamento della nuova stagione del programma 'Tutti i colori dello sport', le calciatrici della Prima… - RaiUno : 'Mi chiamo Diego...Volete sapere perché sto sempre insieme a Paola e Alessandro? È una storia lunga, lo capirete!'… - Labellasospesa : RT @50special_50: Si giudica peggio una donna che bacia al primo appuntamento che un uomo che la illude con bugie e falsità... Bella roba e… - iivxvaann_ : @taco_minaccioso AHAHAHAH si, sta per irene comunque non credo ricambi nemmeno un minimo, ma a me sta bene cosi, a… - R0byM3l : Se mi mordi al primo appuntamento finiamo in questura al 100%, sto maniaco #primoappuntamento -