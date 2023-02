Primavera, stop casalingo prima della Viareggio Cup (Di martedì 28 febbraio 2023) La primavera Femminile si ferma in casa contro la capolista Juventus. Scontro difficile già alla vigilia che le ospiti fanno loro con il risultato di 3-0. Le bianconere proseguono il Campionato alla guida della classifica mentre la Fiorentina sarà chiamata settimana prossima a rispondere affermativamente nella trasferta contro il Verona. Le scaligere precedono la Viola di quattro lunghezze che andranno rosicchiate il prima possibile.È stato sorteggiato intanto anche il girone eliminatorio della Viareggio Cup. L’appuntamento fisso del calcio giovanile ritorna anche in versione femminile. La Fiorentina è inserita nel Gruppo B con Arezzo, Rappresentativa Serie D, e Westchester United. Dall’altra parte Apia Leichhardt, Livorno, Milan e Parma si contenderanno un posto in semifinale. Il via ... Leggi su seriea24 (Di martedì 28 febbraio 2023) LaFemminile si ferma in casa contro la capolista Juventus. Scontro difficile già alla vigilia che le ospiti fanno loro con il risultato di 3-0. Le bianconere proseguono il Campionato alla guidaclassifica mentre la Fiorentina sarà chiamata settimana prossima a rispondere affermativamente nella trasferta contro il Verona. Le scaligere precedono la Viola di quattro lunghezze che andranno rosicchiate ilpossibile.È stato sorteggiato intanto anche il girone eliminatorioCup. L’appuntamento fisso del calcio giovanile ritorna anche in versione femminile. La Fiorentina è inserita nel Gruppo B con Arezzo, Rappresentativa Serie D, e Westchester United. Dall’altra parte Apia Leichhardt, Livorno, Milan e Parma si contenderanno un posto in semifinale. Il via ...

