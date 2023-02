Primarie Pd, Santori: «Per un Fioroni che va via avremo 100 nuovi iscritti». Sensi lo redarguisce: «Serve rispetto» (Di martedì 28 febbraio 2023) Quando le Sardine riempivano le piazze, a cavallo tra il 2019 e il 2020, in vista delle regionali in Emilia-Romagna, il rapporto tra Elly Schlein e il movimento fondato da Mattia Santori e altri tre amici era idilliaco. Continua a esserlo tutt’oggi: il volto delle Sardine, nel frattempo diventato consigliere comunale del gruppo Pd a Bologna, si è schierato con la “coraggiosa” nella sfida delle Primarie. Adesso, si mette a disposizione del Nazareno per aiutare la nuova segretaria. La mattina del 28 febbraio, a margine di una presentazione all’interno di Extrabo, a Bologna, Santori commenta così la vittoria di Schlein: «La dimensione del fenomeno che abbiamo visto è due volte superiore ai voti che abbiamo raccolto domenica», afferma. Perché, oltre al 1,1 milione di elettori andati ai gazebo, «c’è tantissima gente che non è andata a ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) Quando le Sardine riempivano le piazze, a cavallo tra il 2019 e il 2020, in vista delle regionali in Emilia-Romagna, il rapporto tra Elly Schlein e il movimento fondato da Mattiae altri tre amici era idilliaco. Continua a esserlo tutt’oggi: il volto delle Sardine, nel frattempo diventato consigliere comunale del gruppo Pd a Bologna, si è schierato con la “coraggiosa” nella sfida delle. Adesso, si mette a disposizione del Nazareno per aiutare la nuova segretaria. La mattina del 28 febbraio, a margine di una presentazione all’interno di Extrabo, a Bologna,commenta così la vittoria di Schlein: «La dimensione del fenomeno che abbiamo visto è due volte superiore ai voti che abbiamo raccolto domenica», afferma. Perché, oltre al 1,1 milione di elettori andati ai gazebo, «c’è tantissima gente che non è andata a ...

