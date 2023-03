Primarie Pd, Sala (FI) a iNews24: “Con Schlein si sposta a sinistra, idee simili al M5S” (Di martedì 28 febbraio 2023) “Stiamo parlando di una persona giovane e questo fa bene alla politica in generale, quindi complimenti”. Ai microfoni di iNews24, il deputato di Forza Italia Fabrizio Sala, commenta così l’elezione di Elly Schlein alla segreteria del Pd. Ma aggiunge: “La mia preoccupazione è che ci sarà molta teoria e poca pratica”. Che idea si è fatto L'articolo proviene da iNews24.it. Leggi su inews24 (Di martedì 28 febbraio 2023) “Stiamo parlando di una persona giovane e questo fa bene alla politica in generale, quindi complimenti”. Ai microfoni di, il deputato di Forza Italia Fabrizio, commenta così l’elezione di Ellyalla segreteria del Pd. Ma aggiunge: “La mia preoccupazione è che ci sarà molta teoria e poca pratica”. Che idea si è fatto L'articolo proviene da.it.

