(Di martedì 28 febbraio 2023) "Al congresso chi partecipa può vincere o può perdere. Poi il giorno dopo dobbiamo lavorare tutti per l'unità e chi guida ha una responsabilità in più. Dividersi è sempre un errore, di fronte a questa ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Claudiomar63 : RT @AndreaLompio53: È nata con Prodi e alle primarie ha ricevuto il sostegno di Bersani e Zingaretti, di Franceschini, di Orlando, di Prove… - carlo_masera : RT @AndreaLompio53: È nata con Prodi e alle primarie ha ricevuto il sostegno di Bersani e Zingaretti, di Franceschini, di Orlando, di Prove… - EliElielba : RT @AndreaLompio53: È nata con Prodi e alle primarie ha ricevuto il sostegno di Bersani e Zingaretti, di Franceschini, di Orlando, di Prove… - tizianorenzi : RT @AndreaLompio53: È nata con Prodi e alle primarie ha ricevuto il sostegno di Bersani e Zingaretti, di Franceschini, di Orlando, di Prove… - Adenuricfla : RT @AndreaLompio53: È nata con Prodi e alle primarie ha ricevuto il sostegno di Bersani e Zingaretti, di Franceschini, di Orlando, di Prove… -

Così Peppe, vicesegretario uscente del Pd, in un'intervista a Repubblica commentando la vittoria di Elly Schlein alla segreteria dem. Netta la risposta sul tema delle alleanze: "Basta con ...... deputato dem che comanda a Napoli e che, pochi giorni prima delle, per una bega relativa ... Per non dire die Orlando: gli ex ministri che, dicono i detrattori, vogliono fare del Pd ...

Primarie Pd, Provenzano: “Basta con l’ossessione delle alleanze, noi siamo la priorità” Globalist.it

Elly Schlein è la nuova segretaria del Partito democratico: “Saremo un bel problema per Meloni" - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambiente - Elly Schlein delinea il suo programma: salario minimo, lavoro, sanità e ambien RaiNews

Primarie PD, Elly Schlein nuova segretaria dopo passaggio di ... Fanpage.it

Primarie Pd, derby Bonaccini-Schlein: tre scenari possibili per i dem e il centrosinistra Il Sole 24 ORE

La premier a Schlein: "Pronti al confronto senza paure" AGI - Agenzia Italia

Primarie Pd, Provenzano: "Basta con l'ossessione delle alleanze. La priorità adesso è il Pd, il suo profilo, essere all'altezza delle aspettative di quel popolo che ieri si è messo in marcia".Prodotto del nuovismo ma anche del notabilato. Estranea alle solite logiche correntizie - quelle che hanno fatto dimettere in serie tutti i segretari del Pd - ma anche no. Di salotto, ma anche a suo..