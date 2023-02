Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gaiaitaliacomlo : Primarie, Pastorino: nel PD “svolta storica, con Schlein condivise molte battaglie”- - AlexSabetti : RT @kulturjam: La ricerca del nuovo ha partorito il nuovo. Anzi, il debolmente nuovo: Elly Schlein vince le primarie e diventa la prima don… - iltirreno : Pd, ecco chi sono i componenti della galassia del nuovo segretario Emiliano Fossi e che hanno sostenuto in Toscana… - vocedellelotte : Elly #Schlein nuova segretaria del #PD: una svolta a #sinistra? - RaffaeleLaRegin : RT @JacobinItalia: Il risultato delle primarie ha ribaltato quello delle sezioni mostrando la richiesta di svolta a sinistra di chi vota Pd… -

La mozione Schlein a valanga, forte della mobilitazione degli elettori. Ribaltato il risultato del 12 febbraio. Giani, Nardella, Mazzeo: i grandi vintiVoglio farle i complimenti perché vincere lecon un milione di partecipanti richiede ... sulla crescita, sulla scuola io dico che abbiamo l'occasione per fare delle Europee 2024 una......personaggio svilupperà dunque un ruolo determinante all'interno delle dinamiche belliche, ... La scelta direttiva che ha promosso laaction impone dunque al pubblico un'avventura dal ...

Primarie Pd, la svolta della Toscana: Fossi batte Mercanti. Sconfitto il vertice dem LA NAZIONE

sulla scuola io dico che abbiamo l’occasione per fare delle Europee 2024 una svolta strepitosa. E come sapete sono ormai mesi che lo ripeto con una insistenza quasi noiosa». “La vittoria di Elly ...Con la nuova segretaria il Partito Democratico si attende una virata a sinistra. Matteo Renzi nella sua newsletter dice che il nuovo Pd è sulla frontiera dei Cinque Stelle e accelera per un partito un ...