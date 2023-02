Primarie Pd, Fioroni spiega l'addio: 'Schlein vuole un partito di sinistra - sinistra...' (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittoria di Elly Schlein alle Primarie del Pd ha già prodotto il primo risultato: Giuseppe Fioroni, ex dc, Margherita e ala centrista dei democratici, ha deciso di lasciare il partito all'indomani ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) La vittoria di Ellyalledel Pd ha già prodotto il primo risultato: Giuseppe, ex dc, Margherita e ala centrista dei democratici, ha deciso di lasciare ilall'indomani ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - francesca30020 : RT @20_Carmen_04: Le #Regionali e le #Amministrative le hanno perse per l’astensionismo Il voto delle #Primarie è stato stravolto dai voti… - erfattaccio : Premesso che #Fioroni che lascia il #PD è una liberazione, lascia perplessi che accetti le #primarie ma non gli esi… - valterpianezzi : RT @20_Carmen_04: Le #Regionali e le #Amministrative le hanno perse per l’astensionismo Il voto delle #Primarie è stato stravolto dai voti… - JeanGab63523069 : RT @20_Carmen_04: Le #Regionali e le #Amministrative le hanno perse per l’astensionismo Il voto delle #Primarie è stato stravolto dai voti… -