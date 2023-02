Primarie Pd | Boschi | ' Per noi si apre una stagione stimolante | non chiudiamo la porta a nessuno'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TV7Benevento : Pd: Boschi, 'brava Schlein, per noi si apre stagione stimolante e affascinante' - - Miti_Vigliero : #MPd5s Primarie Pd, vince Schlein. Conte: 'Ora nuovo corso'. - bezzifer : Primarie Partito Democratico, Maria Elena Boschi: “Cambiano molte cose, nuova stagione per i riformisti” - angiuoniluigi : RT @Affaritaliani: Primarie Pd, vince Schlein. Conte: 'Ora nuovo corso'. Boschi: 'Cambia tutto' - Affaritaliani : Primarie Pd, vince Schlein. Conte: 'Ora nuovo corso'. Boschi: 'Cambia tutto' -

Elenanon ha dubbi: la vittoria di Elly Schlein, nuova segretaria del Pd "è una vera e propria rivoluzione, un bel cambiamento: il nuovo Pd guarda più a sinistra abbandonando del tutto le politiche ...La sua vittoria, per certi versi inaspettata, alle, la mette in una condizione ... "Ho letto che Maria Elenaha parlato di nuovi scenari molto interessanti per il Terzo Polo. Spera di ...

Primarie Pd, Boschi "vede" la vittoria di Schlein e scommette sulla ... Open

Primarie Pd, vince Schlein. Conte: Ora nuovo corso. Boschi: Cambia tutto Affaritaliani.it

Primarie Pd, Maria Elena Boschi: "Cambiano molte cose, nuova stagione per i riformisti" ArezzoNotizie

Iv apre le porte ai delusi dem. E Boschi avverte: “Stagione interessante” La Repubblica Firenze.it

Maria Elena Boschi: "Nel Pd di Schlein non c'è spazio per i moderati" Sky Tg24

Primarie Pd, Boschi: "Il nuovo Pd guarda più a sinistra abbandonando del tutto le politiche riformiste del nostro periodo e abbracciando la competizione con Conte".Primarie Pd, Prodi: "Il successo di Elly Schlein ci poteva stare, si è capito, a ridosso del voto, che qualcosa si stava muovendo. Forse il desiderio di cambiamento era più profondo di quel che sembra ...