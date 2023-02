Primarie Pd, Bindi: 'Bene il programma di Schlein, ma non vedo la visione sui grandi temi' (Di martedì 28 febbraio 2023) Rosy Bindi guarda con curiosita alla vittoria di Elly Schlein alle Primarie del Pd e, in un'intervista a La Stampa, fissa alcuni punti attraverso i quali dovrà passare il cammino dei democratici. ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) Rosyguarda con curiosita alla vittoria di Ellyalledel Pd e, in un'intervista a La Stampa, fissa alcuni punti attraverso i quali dovrà passare il cammino dei democratici. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... beboptar : @fraschianchi @LaStampa Grande delusione per Rosy Bindi che ha tenuto ad informarci che non sarebbe andata a votare… - 77OnFilm : Saranno anche più educati, ma i commenti della Bindi, riguardo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD, no… - MarcoMannori : RT @Ferula18: Non voto alle primarie PD. La penso come Rosi Bindi. Se vince Bonaccini vincono i renziani, se vince Schlein i renziani le f… - MauroCapozza : RT @Ferula18: Non voto alle primarie PD. La penso come Rosi Bindi. Se vince Bonaccini vincono i renziani, se vince Schlein i renziani le f… - TV7Benevento : Pd: Bindi, 'Schlein? Ne penso bene, sono fiduciosa, addio Fioroni una stranezza' - -