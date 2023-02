Primarie Pd, Bertinotti: 'La vittoria di Schlein è un segnale che va colto' (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche Fausto Bertinotti mette in guardia il campo della sinistra progressista italiana: il risultato uscito dai gazebo delle Primarie del Pd, con la vittoria di Elly Schlein, non va assolutamente ... Leggi su globalist (Di martedì 28 febbraio 2023) Anche Faustomette in guardia il campo della sinistra progressista italiana: il risultato uscito dai gazebo delledel Pd, con ladi Elly, non va assolutamente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pierluigibaroni : RT @myrtamerlino: Insieme a Fausto #Bertinotti: 'Sul #PD penso non abbia nessuna possibilità di rinascita forte. Il successo della #Schlein… - myrtamerlino : Insieme a Fausto #Bertinotti: 'Sul #PD penso non abbia nessuna possibilità di rinascita forte. Il successo della… - gianluca_fabi : Oggi ho intervistato in radio @RadioCusano Fausto Bertinotti su #EllySchlein - ViscardiAldo : @gabrieligm All’epoca Renzi i Bersanotti (Bersani/Bertinotti) fecero fuoco e fiamme per le primarie aperte anche ai… - caliendo_emi : Fausto Bertinotti ha vinto le primarie del Pd. #Schlein -