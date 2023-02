Prezzi dei biglietti per Kendrick Lamar all’Arena di Verona nel 2023, prevendite al via (Di martedì 28 febbraio 2023) Al via la prevendita dei biglietti per Kendrick Lamar all’Arena di Verona nel 2023. Il cantante torna in concerto in Italia quest’anno per un unico grande appuntamento nel tempio della musica. La data è quella del 17 luglio 2023. L’artista premio Pulitzer e vincitore di diversi Grammy Awards si esibirà per la prima volta in assoluto all’Arena di Verona lunedì 17 luglio, dopo essersi esibirà nel 2022 da headline al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro. In occasione della tappa del tour in Italia, l’artista presenterà dal vivo l’ultimo album di inediti, Mr. Morale & The Big Steppers, pubblicato nel maggio 2022 e certificato platino dalla RIAA, che gli è valso tre Grammy Awards alla cerimonia del ... Leggi su optimagazine (Di martedì 28 febbraio 2023) Al via la prevendita deiperdinel. Il cantante torna in concerto in Italia quest’anno per un unico grande appuntamento nel tempio della musica. La data è quella del 17 luglio. L’artista premio Pulitzer e vincitore di diversi Grammy Awards si esibirà per la prima volta in assolutodilunedì 17 luglio, dopo essersi esibirà nel 2022 da headline al Milano Summer Festival all’Ippodromo Snai San Siro. In occasione della tappa del tour in Italia, l’artista presenterà dal vivo l’ultimo album di inediti, Mr. Morale & The Big Steppers, pubblicato nel maggio 2022 e certificato platino dalla RIAA, che gli è valso tre Grammy Awards alla cerimonia del ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... marattin : I dati Istat di stamani indicano che il picco dell’inflazione potrebbe essere passato. La discesa è guidata interam… - polato_maurizio : RT @AndreaGiuricin: Giornata di lavoro tra #Madrid (qui prima dell'alba) e #Barcelona. La competizione nell'#AltaVelocitá in #Spagna ha por… - cesarenistri : RT @AlienoGentile: 'Tra recessione economica, aumento dei prezzi e aumento dei costi del carburante, mi chiedo se ci sia altra scelta che u… - Giusepp83165281 : @umbone80 @wazzaCN Chi te lo dice che con l’aumento dei prezzi conservi la stessa media spettatori e il Milan non ne ha meno,studia tu capra - federicoloca27 : @wazzaCN Ma no, la nostra proprietà preferisce un buco da 50.000 con prezzi dei biglietti inarrivabili e senza poss… -