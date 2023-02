PRESA LA NOSTRA SCOMMESSA! (Di martedì 28 febbraio 2023) Un altro colpo messo a segno da Stefano Palmieri. Il nostro esperto di calcioscommesse ha centrato un terno da 9,00 volte la posta LA NOST... Leggi su calciomercato (Di martedì 28 febbraio 2023) Un altro colpo messo a segno da Stefano Palmieri. Il nostro esperto di calcioscommesse ha centrato un terno da 9,00 volte la posta LA NOST...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Lavigners3 : RT @mccool4ever: Tanto le Murgia è uscita e non sarà più un problema,la Bignè starà a cuccia perché ormai ha capito che si è presa un'altro… - mccool4ever : Tanto le Murgia è uscita e non sarà più un problema,la Bignè starà a cuccia perché ormai ha capito che si è presa u… - MitrottaR : RT @StefanoAllasia: condizionato da una crisi economica, sociale e di valori che non molla la presa e che rischia ogni giorno di mettere in… - StefanoAllasia : condizionato da una crisi economica, sociale e di valori che non molla la presa e che rischia ogni giorno di metter… - boanerges573 : @ladyonorato @Presa_Diretta Purtroppo On @FrancescaDonato chi non vuole la guerra in parlamento sono veramente poc… -