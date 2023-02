Postepay | ecco quando la ricarica costa di più | il modo per non spendere troppi soldi

Leggi su ilovetrading

(Di martedì 28 febbraio 2023) Il costo di unanon è sempre lo stesso: vediamoladi più, e quali sono le opzioni.è una carta prepagata tra le più usate nel nostro Paese, che consente di mettere da parte somme di denaro e fare acquisti, pur non avendo un conto corrente.Standard-ilovetrading.it (Fonte Facebook)Lapuò essereta dall’utente, e può essere usata per fare acquisti sia online grazie al circuito Visa, sia nei negozi fisici. È possibile, inoltre, prendere denaro negli sportelli ATM Postamat, e in quelli bancari in cui vi sia Visa o Visa Electron. Per avere unaci si può recare alle Poste e portare con sé un documento di identità in corso di validità e il ...