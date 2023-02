Portovesme | operai su una ciminiera a 100 metri | ' Non scendiamo senza risposte concrete'

(Di martedì 28 febbraio 2023) La clamorosa protesta, corredata da un comunicato, è stata messa in atto per porre in modo forte il tema del caro energia e della fermata di quasi tutti gli impianti dellasrl che ...

Lavoratori e sindacati in assemblea dopo la clamorosa protesta di quattro operai della Portovesme srl che nelle prima ore di oggi sono saliti a 100 metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss. Dopo l'accordo sottoscritto a gennaio tra Portovesme srl, Regione Sardegna e sindacati oggi scatta la mobilitazione. 'In segno di protesta ci asserragliamo nella ciminiera più alta della fabbrica'. Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti sulla ciminiera dell'impianto del piombo, Kss, a 100 metri di altezza. Una protesta contro lo stop agli impianti e per la difesa del posto di lavoro.

Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti su una delle ciminiere dell’impianto Kss della fabbrica a oltre 100 metri di altezza: una protesta clamorosa, per protesta ...Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss a 100 metri di altezza.