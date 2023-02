Portovesme, operai salgono su ciminiera a 100 metri di altezza, “non scendiamo se non si trova soluzione” (Di martedì 28 febbraio 2023) Portovesme ciminiera. “Siamo saliti qui stanotte, siamo in 4 lavoratori ad un’altezza di 100 mt siamo saliti per rimanerci, il nostro obiettivo è quello di trovare una soluzione alla vertenza dell’energia, e che venga convocato un tavolo ministeriale per coinvolgere le parti che hanno capacità di decisione e risoluzione della nostra vertenza“. A raccontarlo, ai ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023). “Siamo saliti qui stanotte, siamo in 4 lavoratori ad un’di 100 mt siamo saliti per rimanerci, il nostro obiettivo è quello dire unaalla vertenza dell’energia, e che venga convocato un tavolo ministeriale per coinvolgere le parti che hanno capacità di decisione e ridella nostra vertenza“. A raccontarlo, ai ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metr… - RaiNews : I dipendenti scrivono in una nota dettagliata che da oggi 'prende corpo la cassa integrazione di 1.500 lavoratori e… - thelondonboys47 : RT @serebellardinel: #Portovesme: clamorosa protesta, corredata da comunicato, è stata messa in atto per porre in modo forte il tema del ca… - LaPresse_news : Operai protestano su una ciminiera a 100 metri di altezza: cosa sta succedendo a #Portovesme - VelvetMagIta : Sulcis, operai per protesta sulla ciminiera: “La fabbrica rischia di chiudere” #VelvetMag #Velvet -