Portovesme, operai protestano su una ciminiera a 400 metri di altezza (Di martedì 28 febbraio 2023) Arrampicati a 400 metri di altezza, su una ciminiera che è il simbolo della fabbrica di Portovesme. Sono quattro gli operai che questa mattina hanno inscenato una clamorosa protesta per protestare contro la decisione dell'impianto Kss di fermare gli impianti a causa del caro energia. "Prende corpo la cassa integrazione di 1.500 lavoratori e il L'articolo proviene da Inews24.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metr… - paoloigna1 : RT @agorarai: Gli operai della Portovesme di Portoscuso, nel Sulcis, protestano su una ciminiera alta 100 metri: iosti dell'energia rischia… - Giancar70336148 : RT @SMaurizi: La mia solidarietà agli operai di #Portovesme: - babetta123 : RT @antonio_bordin: Protesta disperata in cima a una ciminiera di quattro operai nel #Sulcis: la #Portovesme rischia la chiusura per il car… - Giancar70336148 : RT @antonio_bordin: Protesta disperata in cima a una ciminiera di quattro operai nel #Sulcis: la #Portovesme rischia la chiusura per il car… -