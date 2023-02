Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metr… - FemcaCISL : RT @TgrRai: Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, asserragliati sulla ciminiera dell'impianto a 100 metri di altezza. La cla… - 51Rosaria : RT @milit_grafica: ?? Stamattina quattro lavoratori della #Portovesme S.R.L., nel Sulcis, si sono asserragliati sulla ciminiera dell’impiant… - FoxyBiondi : RT @LaNotiziaTweet: Esplode la protesta alla #Portovesme. Nel Sulcis operai asserragliati in cima a una ciminiera. Chiedono un incontro al… - bizcommunityit : Lavoratori di Portovesme su una ciminiera: 'Non scendiamo senza risposte concrete' -

Quattrodellasrl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti sulla ciminiera dell'impianto del piombo, Kss, a 100 metri di altezza. Una protesta contro lo stop agli impianti e per la difesa ......di pioggia - la nuova protesta delle maestranze dellasrl , fabbrica nel Sud Sardegna di piombo e zinco della multinazionale svizzera Glencore che garantisce 1.300 buste paga ai...Clamoroso protesta nel Sulcis: quattrodellaS.r.l si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto Kss a 100 metri di altezza. L'azione, corredata anche da un comunicato, è stata messa in atto per porre in modo ...

Portovesme, lavoratori barricati su ciminiera a 100 metri per protesta Adnkronos

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Quattro lavoratori della Portovesme srl, nel Sulcis, in Sardegna, sono saliti su una delle ciminiere dell’impianto Kss della fabbrica a oltre 100 metri di altezza: una protesta clamorosa, per protesta ...