Portovesme, gli operai si barricano sulla ciminiera: «Subito un incontro al ministero o non scendiamo» – Foto e video (Di martedì 28 febbraio 2023) «Non bastano le rassicurazioni. Per farci scendere servono impegni seri e forti». Questa mattina quattro lavoratori della Portovesme srl, nel sud della Sardegna, si sono asserragliati sulla ciminiera dell'impianto di produzione, a 100 metri di altezza. Una protesta radicale, messa in atto per chiedere interventi concreti e rapidi sul fronte del caro energia e della chiusura di quasi tutti gli impianti della Portovesme – specializzata nella produzione di piombo, zinco, oro, argento, rame e acido solforico – che lascerebbe a casa circa 1.300 lavoratori (attualmente in cassa integrazione). Mentre i quattro dipendenti restano barricati dentro la ciminiera, il resto dei lavoratori si trova da ieri in assemblea permanente davanti ai cancelli dell'impianto, dove sono state montate anche alcune tende. «Il 28 ...

