Portovesme che? Quattro lavoratori su una ciminiera danno la sveglia a un sonnacchioso governo (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo stabilimento sardo è l'unico che produttore italiano di piombo e zinco. Il caro bollette costringe l'azienda a fermare gli impianti, 1.300 dipendenti tremano. Solo ora Urso convoca un tavolo al ministero Leggi su huffingtonpost (Di martedì 28 febbraio 2023) Lo stabilimento sardo è l'unicoproduttore italiano di piombo e zinco. Il caro bollette costringe l'azienda a fermare gli impianti, 1.300 dipendenti tremano. Solo ora Urso convoca un tavolo al ministero

