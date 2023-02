Porto canale di Fiumicino | banchina a rischio crollo da mesi ma nessuno interviene

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 28 febbraio 2023)– Pericolosa e senza manutenzione: alcuni tratti delladeldisono a. In particolare, parte della ringhiera, in corrispondenza dell’ormeggio di alcune barche, sta letteralmente per crollare a causa dello spostamento di un blocco di marmo. La cosa più grave è che le condizioni dellaversano in questo stato da, ma ad oggi non è stata ancora messa in sicurezza. Questo rappresenta un pericolo, non solo per i pescatori, che sono costretti a scendere le scalette collocate proprio sotto la ringhiera per salire a bordo delle loro imbarcazioni, ma anche per chi passa di lì facendo una semplice passeggiata. Ilè stato, ed è ...