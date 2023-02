Ponza, al via la sperimentazione degli “orari primaverili” per i traghetti: tutte le novità (Di martedì 28 febbraio 2023) Ponza – “Quest’anno l’ Amministrazione, ed in particolare il Consigliere delegato ai Trasporti Umberto Scarogni , ha elaborato, e fatto approvare dalla Regione Lazio e dalla Laziomar Spa, nuovi orari di trasporto marittimo per il periodo primaverile (1 aprile – 31 maggio) pensati per le esigenze dei vacanzieri e finalizzati ad incentivare la loro presenza sull’isola in bassa stagione”. Ad annunciarlo è il Comune di Ponza, tramite un post sui suoi canali social, precisando: “Avremmo voluto renderli pubblici prima ma il fato ha voluto che uno degli autorevoli fautori di questa programmazione sia venuto a mancare in un tragico incidente e questo ci ha costretto ad un inatteso posticipo. Ora siamo pronti!”. “Sono ovviamente orari sperimentali da testare e verificare ma nascono con l’ambizione di garantirci ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 28 febbraio 2023)– “Quest’anno l’ Amministrazione, ed in particolare il Consigliere delegato ai Trasporti Umberto Scarogni , ha elaborato, e fatto approvare dalla Regione Lazio e dalla Laziomar Spa, nuovidi trasporto marittimo per il periodo primaverile (1 aprile – 31 maggio) pensati per le esigenze dei vacanzieri e finalizzati ad incentivare la loro presenza sull’isola in bassa stagione”. Ad annunciarlo è il Comune di, tramite un post sui suoi canali social, precisando: “Avremmo voluto renderli pubblici prima ma il fato ha voluto che unoautorevoli fautori di questa programmazione sia venuto a mancare in un tragico incidente e questo ci ha costretto ad un inatteso posticipo. Ora siamo pronti!”. “Sono ovviamentesperimentali da testare e verificare ma nascono con l’ambizione di garantirci ...

