Pontedera - San Donato Tavarnelle | speaker dello stadio  irriverente | ipotesi Daspo e multa

(Di martedì 28 febbraio 2023) La vocestadio Mannucci per due volte ha chiamato "pallone d'oro" un giocatore avversario scatenando l'ira degli ospiti

La voce dello stadio Mannucci per due volte ha chiamato "pallone d'oro" un giocatore avversario scatenando l'ira degli ospiti

Tonfo Pontedera, il San Donato s'impone al Mannucci 4-2 PisaToday

La voce dello stadio Mannucci per due volte ha chiamato “pallone d’oro“ un giocatore avversario scatenando l’ira degli ospiti ...Una giornata non positiva per AlbinoLeffe e Pontedera, cadute rispettivamente contro Renate e San Donato Tavarnelle, ma una giornata sicuramente particolare.