“Ponte intergenerazionale? Che ca**o vuol dire!?” E Cruciani sbotta sulla Schlein

(Di martedì 28 febbraio 2023) L’elezione di Ellya segretaria del Pd è sbarcata anche a La Zanzara, programma radiofonico di Radio 24 condotto da Giuseppee David Parenzo. Questa volta, però, è lo sfogo (e la disperazione) del fondatore della trasmissione a prendere la scena principale., infatti, sembra essere letteralmente disperato da quanto proposto dalla neosegretaria del Partito Democratico. “Visione intersezionale”, “salvare il pianeta”, “giustizia sociale e climatica”, “visione”: tutte formule utilizzate dallache delineano il nuovo volto della sinistra. Dal politicamente corretto alla visione ideologica dell’ambientalismo; dal fenomeno radical chic all’immancabile tutela delle minoranze etniche e sessuali, come se in Italia vi fosse un problema di razzismo e sessismo. ...

Ma anche un. Mi hanno molto colpita i messaggi di alcune donne di più di 100 anni, che oggi sono andate a votare per me e che hanno detto che erano 90 anni che aspettavano di ...Abbiamo fatto anche da: mi hanno colpito i messaggi di donne di 100 anni che hanno votato per me, e mi hanno scritto che da sempre aspettavano di poter votare per una ..."Il popolo democratico si è unito, abbiamo fatto datra dentro e fuori e anche da", ha proseguito la Schlein, sottolineando pure: "la nostra ossessione deve essere chi ...

“Sono una donna. Amo un’altra donna e non sono una madre, non per questo sono meno donna” Il Riformista

