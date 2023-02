Politiche per la natalità: Farmindustria, domani un convegno a Roma con il card. Zuppi (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la tavola rotonda Andrea Pancani, vice direttore Tg La7, intervisterà il card. Matteo Zuppi, presidente della Cei. A seguire l'intervento del presidente di Farmindustria Marcello Cattani e le ... Leggi su agensir (Di martedì 28 febbraio 2023) Dopo la tavola rotonda Andrea Pancani, vice direttore Tg La7, intervisterà il. Matteo, presidente della Cei. A seguire l'intervento del presidente diMarcello Cattani e le ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... borghi_claudio : Ricordo solo due 'posizioni politiche' della #Schlein. 1) I migranti sono COLPA DELLA LEGA perché il trattato di D… - ultimora_pol : ???? #UE - Il governo francese lancia 'l'alleanza per il nucleare' per modificare le politiche energetiche comunitari… - borghi_claudio : Io direi che forse si potrebbe pensare di togliere le preferenze dalla legge elettorale per le europee... Quando vi… - 2piedi : RT @borghi_claudio: Ricordo solo due 'posizioni politiche' della #Schlein. 1) I migranti sono COLPA DELLA LEGA perché il trattato di Dubli… - 63jocker : RT @MarcoRizzoPC: La Premier Meloni sulla guerra è, a dir poco, imbarazzante. Si giustifica per la totale adesione alle politiche guerrafon… -