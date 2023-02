Polemiche su Mourinho, avrebbe insultato gli U14 della Lazio durante il derby a Trigoria (Di martedì 28 febbraio 2023) Mourinho insulti Lazio. Alla fine della partita Mourinho ha voluto un Selfie con i ragazzi dell’Under14 per festeggiare la vittoria nel derby di categoria. Un gesto che ha fatto il giro dei social, una classica mossa alla Mourinho che coinvolge sempre tutti nella sua voglia di fare squadra. E’ stato sicuramente un bel gesto quello ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 28 febbraio 2023)insulti. Alla finepartitaha voluto un Selfie con i ragazzi dell’Under14 per festeggiare la vittoria neldi categoria. Un gesto che ha fatto il giro dei social, una classica mossa allache coinvolge sempre tutti nella sua voglia di fare squadra. E’ stato sicuramente un bel gesto quello ... TAG24.

