Pokèmon Day 2023: Tutte le novità

Una speciale presentazione video Pokémon Presents è stata trasmessa online oggi ai fan di tutto il mondo in occasione del Pokémon Day, ovvero la giornata annuale pensata per i fan che celebra l'uscita dei primi videogiochi Pokémon il 27 febbraio 1996. Nel corso della presentazione, The Pokémon Company ha annunciato le novità del franchise di intrattenimento di fama mondiale previste per il 2023. Ecco alcuni degli aggiornamenti più interessanti che sono stati svelati: Il tesoro dell'Area Zero, i contenuti scaricabili inediti per i videogiochi di successo Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto; La concierge Pokémon, una nuova serie Netflix di animazione in stop motion; Pokémon Trading Card Game Classic, una collezione premium del GCC Pokémon; un attesissimo aggiornamento su Pokémon Sleep; il dispositivo Pokémon GO Plus +; Pokémon appena scoperti; vari ...

