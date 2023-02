Pnrr | disposto il riparto del contributo per assunzioni nei Comuni attuatori con popolazione inferiore a 5 000 abitanti

(Di martedì 28 febbraio 2023) Print this article Font size - 16 + È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 20 febbraio 2023 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 dicembre 2022, relativo al "delperdi personale a tempo ...

... fino all'anno 2026, a favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, attuatori dei Progetti previsti dal '' ". Leggi il resto dell'articolo"La settimana lavorativa di 4 giorni Sonoa riflettere partendo dalla realtà . Tutto va messo in sintonia con una saggia politica ... quelle del, del Repower Eu e anche dei fondi di ...

“Pnrr”: disposto il riparto del contributo per assunzioni nei Comuni ... Entilocali-online

Pnrr, enti locali non possono avvalersi di soggetti non qualificati ... ANAC

PNRR: in vigore il decreto legge che riorganizza la governance del ... FLC CGIL

Lavoro, Urso: 'Settimana di 4 giorni Disposto a riflettere' - Politica Agenzia ANSA

PNRR : divieto per soggetti non qualificati come centrali di ... Sentenzeappalti.it

'Punti di forza e debolezza. Lavoriamoci senza pregiudizi', dice in un'intervista a La Stampa il ministro (ANSA) ...Non è la prima volta, né realisticamente sarà l’ ultima, che il Capo dello Stato venga a trovarsi, come previsto dalla Costituzione, a dover esercitare una delle sue funzioni salienti: la custodia del ...