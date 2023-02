Pmi e startup innovative, stanziati 60 milioni di euro per Equity Puglia (Di martedì 28 febbraio 2023) Sessanta milioni di euro per il nuovo avviso "Equity Puglia", un intervento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare alle piccole e medie imprese e alle startup innovative la possibilità di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 28 febbraio 2023) Sessantadiper il nuovo avviso "", un intervento di ingegneria finanziaria finalizzato a dare alle piccole e medie imprese e allela possibilità di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bizcommunityit : Pmi e startup innovative, stanziati 60 milioni di euro per Equity Puglia #startup - notizieloc : Puglia: Stanziati 60 mln di euro per Equity Puglia, nuovo strumento di ingegneria finanziaria in favore di PMI e st… - INNOVUPnet : ?? È partita la prima CALL4SOLUTIONS del 2023 di @steptechpark! Cercano startup e PMI con soluzioni innovative pe… - startzai : RT @smaunotes: ?? @RegioneLazio con @LazioInnova ha aperto una manifestazione di interesse, in collaborazione con Smau, rivolta a startup la… - LazioInnova : RT @smaunotes: ?? @RegioneLazio con @LazioInnova ha aperto una manifestazione di interesse, in collaborazione con Smau, rivolta a startup la… -