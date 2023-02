Plusvalenze, la Juventus ha presentato il ricorso al Collegio di garanzia del Coni contro la penalizzazione di 15 punti (Di martedì 28 febbraio 2023) La Juventus, fa sapere l’Ansa, ha appena depositato al Collegio di garanzia presso il Coni il ricorso contro la sentenza dello scorso gennaio della Corte di appello della Figc che le ha inflitto la penalizzazione di 15 punti in campionato per il caso Plusvalenze. «La Juventus ha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione», avevano scritto nella sentenza i giudici federali. La decisione è stata presa in seguito alle «intercettazioni inequivoche» e alle «ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture». La sanzione di 15 punti in campionato era stata ... Leggi su open.online (Di martedì 28 febbraio 2023) La, fa sapere l’Ansa, ha appena depositato aldipresso ililla sentenza dello scorso gennaio della Corte di appello della Figc che le ha inflitto ladi 15in campionato per il caso. «Laha commesso un illecito disciplinare sportivo, tenuto conto della gravità e della natura ripetuta e prolungata della violazione», avevano scritto nella sentenza i giudici federali. La decisione è stata presa in seguito alle «intercettazioni inequivoche» e alle «ulteriori evidenze relative a interventi di nascondimento di documentazione o addirittura manipolatori delle fatture». La sanzione di 15in campionato era stata ...

