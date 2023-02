Planetwin365.news in campo con Operazione Nostalgia per il raduno a Ferrara del 24 giugno (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Il brand di infotainment del gruppo SKS365 sarà Main Partner dell'evento “nostalgico” che vedrà scendere in campo 36 leggende del calcio. In attesa dell'appuntamento clou, con Planet ChampiONs scatta la fase due della collaborazione con focus sulle emozioni della Champions League. Roma, 28 febbraio 2023 – Trentasei campionissimi, protagonisti del passato recente della Serie A e rimasti nel cuore degli italiani, in campo per esaltare i valori positivi del calcio. Prosegue all'insegna della sana passione sportiva la partnership tra Planetwin365.news, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group, e Operazione Nostalgia, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Una sinergia inaugurata con i Mondiali in ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 febbraio 2023) (Adnkronos) - Il brand di infotainment del gruppo SKS365 sarà Main Partner dell'evento “nostalgico” che vedrà scendere in36 leggende del calcio. In attesa dell'appuntamento clou, con Planet ChampiONs scatta la fase due della collaborazione con focus sulle emozioni della Champions League. Roma, 28 febbraio 2023 – Trentasei campionissimi, protagonisti del passato recente della Serie A e rimasti nel cuore degli italiani, inper esaltare i valori positivi del calcio. Prosegue all'insegna della sana passione sportiva la partnership tra, il portale di intrattenimento e informazione sportiva di Planet Entertainment - SKS365 Group, e, la storica community dedicata a storie e personaggi del calcio. Una sinergia inaugurata con i Mondiali in ...

