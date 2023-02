“Più morti con Ong”: cosa dice la relazione degli 007 sulla sicurezza (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Si è tenuta oggi, presso la sede della presidenza del Consiglio dei Ministri di piazza Dante, la presentazione pubblica della “relazione annuale sulla politica dell’informazione per la sicurezza”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022. Tanti i temi sul piatto, dai flussi migratori al ruolo delle Ong, fino al pericolo anarchico. Flussi migratori e Ong Come testimoniato anche dalla cronaca più recente, la relazione ha messo in evidenza l’aumento dei flussi migratori provenienti dal Mediterraneo orientale, prevalentemente dalla Turchia e con le coste di Puglia, Calabria, e Sicilia come destinazione. Un fenomeno che “trova una sponda importante nell’attivismo di organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, principalmente curde e pakistane, con ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 28 febbraio 2023) Roma, 28 feb – Si è tenuta oggi, presso la sede della presidenza del Consiglio dei Ministri di piazza Dante, la presentazione pubblica della “annualepolitica dell’informazione per la”, curata dal Comparto Intelligence e relativa all’anno 2022. Tanti i temi sul piatto, dai flussi migratori al ruolo delle Ong, fino al pericolo anarchico. Flussi migratori e Ong Come testimoniato anche dalla cronaca più recente, laha messo in evidenza l’aumento dei flussi migratori provenienti dal Mediterraneo orientale, prevalentemente dalla Turchia e con le coste di Puglia, Calabria, e Sicilia come destinazione. Un fenomeno che “trova una sponda importante nell’attivismo di organizzazioni criminali dedite al favoreggiamento dell’immigrazione irregolare, principalmente curde e pakistane, con ...

