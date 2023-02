Più donne e più armi nella polizia locale, ma non basta (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Un numero crescente di agenti donne, più armi in dotazione, maggior attenzione alla sicurezza delle città ma organici ancora insufficienti. È la fotografia scattata dall'Anci nell'XI Rapporto nazionale sull'attività delle polizie locali. Una lente di ingrandimento sui Comuni con più di 50 mila abitanti e i capoluogo di provincia, con dati provenienti da 142 Comandi: nel 2021, i 40.690 addetti della categoria C, la più numerosa (quella degli agenti), erano il 7,7% in meno rispetto a sette anni prima e "la situazione di emergenza che si è via via aggravata è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza per tamponare l'emorragia di personale: i provvedimenti che si sono succeduti e quelli sul turnover non sono stati sufficienti". Sempre più donne I componenti dei corpi e servizi di polizia ... Leggi su agi (Di martedì 28 febbraio 2023) AGI - Un numero crescente di agenti, piùin dotazione, maggior attenzione alla sicurezza delle città ma organici ancora insufficienti. È la fotografia scattata dall'Anci nell'XI Rapporto nazionale sull'attività delle polizie locali. Una lente di ingrandimento sui Comuni con più di 50 mila abitanti e i capoluogo di provincia, con dati provenienti da 142 Comandi: nel 2021, i 40.690 addetti della categoria C, la più numerosa (quella degli agenti), erano il 7,7% in meno rispetto a sette anni prima e "la situazione di emergenza che si è via via aggravata è testimoniata dai numerosi interventi normativi adottati d'urgenza per tamponare l'emorragia di personale: i provvedimenti che si sono succeduti e quelli sul turnover non sono stati sufficienti". Sempre piùI componenti dei corpi e servizi di...

